Trabajadores contratados pasan a planta permanente por acuerdo paritario

La Legislatura aprobó este jueves por la tarde la ley de incorporación a planta permanente a trabajadores y trabajadoras contratadas, en el marco de un acuerdo de paritarias. No se tiene aún la cantidad exacta, aunque con anterioridad se mencionaron que rondarían los 300.

El proyecto tiene como objeto propiciar el pase a planta permanente del personal contratado de los tres poderes que cumplieron con los 180 días de servicio”, dijo el peronista Daniel Lovera.

La iniciativa fue aprobada por los diputados del Frejupa y de Comunidad Organizada. En tanto, se abstuvieron el Pro y la UCR. Entre otros puntos, dijeron que el tema no se trató en comisión y que ningún funcionario fue a dar explicaciones. Tampoco, agregaron, conocen la cantidad de incorporados a planta ni el impacto económico que tendrá.