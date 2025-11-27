Dura sanción de la AFA al presidente de Estudiantes de La Plata y a los jugadores

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino resolvió este jueves sancionar a los jugadores de Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, por el pasillo de espaldas realizado a Rosario Central en la última fecha del torneo.

Según detalló el organismo, todos los futbolistas del “Pincha” que armaron el pasillo deberán cumplir dos fechas de suspensión, que comenzarán a regir en la temporada 2026 y no en el presente Clausura. La medida fue adoptada por considerar que el gesto constituyó «una falta al espíritu deportivo».

En tanto, Verón recibió una inhabilitación de seis meses para ejercer “toda actividad relacionada con el fútbol”, por haber infringido el artículo 12 del Código Disciplinario. La sanción alcanza funciones dirigenciales, representativas y cualquier rol institucional dentro del ámbito de la AFA.

Además, el capitán del «Pincha», Santiago Núñez, no podrá ejercer la capitanía por tres meses y hay una multa económica por «conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio».

La resolución cierra un expediente que generó amplia repercusión en el ambiente del fútbol, pero la polémica sigue más viva que nunca.