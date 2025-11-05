Ferro de Pico perdió ante All Boys de Trenel y complicó sus chances en el Torneo Regional

El equipo de Alejandro Abaurre cayó 1-0 como local pese a dominar gran parte del juego. El conjunto piquense generó muchas ocasiones, pero volvió a fallar en la definición.

Ferro de Pico sufrió una dura derrota ante All Boys de Trenel por 1 a 0 en una nueva jornada del Torneo Regional Amateur, en un partido que lo tuvo como protagonista, pero sin la contundencia necesaria para reflejarlo en el marcador.

El conjunto “verde” controló el trámite, dispuso de varias oportunidades claras y empujó al rival contra su arco, aunque la falta de precisión en los últimos metros volvió a ser su mayor enemigo. All Boys, en cambio, aprovechó al máximo una de las pocas llegadas que generó y se llevó un triunfo de enorme valor en condición de visitante.

El encuentro fue parejo, pero con dominio territorial de Ferro, que mostró intensidad y vocación ofensiva durante los 90 minutos. Sin embargo, la resistencia del equipo trenelense y la buena labor de su arquero impidieron que el local concretara sus ocasiones. La única diferencia llegó en una acción aislada, cuando All Boys capitalizó un error defensivo y firmó el único tanto de la tarde.

Con este resultado, Ferro continúa sin sumar puntos en el certamen y quedó en una situación comprometida de cara a lo que resta de la fase. Para mantener vivas sus chances de clasificación, el equipo de Abaurre deberá ganar los tres partidos restantes y esperar resultados favorables en las otras zonas.