Canapino llega intratable a Toay y va por su cuarto triunfo consecutivo en la Copa de Oro

El Turismo Carretera desembarca este fin de semana en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, para disputar la 14ª fecha del campeonato y la penúltima cita de la Copa de Oro, el mini torneo que definirá al nuevo campeón en diciembre.

Con un Agustín Canapino en estado de gracia, el campeonato parece tener dueño, aunque detrás suyo varios rivales apuestan a quebrar la hegemonía del arrecifeño en uno de los circuitos más veloces del calendario.

Canapino, el dominador absoluto que busca sellar el título

El piloto de Chevrolet llega con una racha impresionante: cinco victorias en las últimas seis carreras, incluidas las tres del “play-off” (San Luis, San Nicolás y Paraná). Esa seguidilla lo catapultó al liderazgo de la Copa de Oro con 155 puntos, a una distancia considerable del resto.

Sin embargo, Toay representa un desafío especial para el tetracampeón. En la primera mitad de la temporada, el circuito pampeano fue uno de los pocos que no logró domar: clasificó 27° y abandonó la carrera cuando marchaba en el puesto 40. Lo mismo le ocurrió en Termas de Río Hondo, las dos únicas fechas del año en las que no vio la bandera a cuadros.

Desde entonces, Canapino y su equipo encontraron una configuración óptima del Camaro, que les permitió sostener un rendimiento superlativo. Su dominio, además, se apoya en la consistencia estratégica y en una contundencia técnica que hoy parecen fuera del alcance de sus perseguidores.

Rossi, el renacer de Toyota

El principal rival en la lucha por la corona es Matías Rossi, al mando del Toyota Camry, quien protagonizó una recuperación notable tras quedarse afuera de los 12 clasificados a la Copa en la Etapa Regular.

El piloto de Del Viso se ganó un lugar entre los “3 de último minuto” y lo aprovechó al máximo: fue 8° en San Luis, 2° en San Nicolás y 4° en Paraná, lo que lo colocó como escolta con 108 puntos. Aunque la diferencia con Canapino aún supera los 40, su objetivo es claro: ganar en Toay para seguir con vida en la definición.

“El gran desafío del fin de semana es la victoria”, adelantó Rossi en declaraciones recientes. Su evolución técnica y el avance del desarrollo del Camry le permiten soñar con ponerle fin al dominio del arrecifeño.

Un circuito extremo y definitorio

La carrera en el trazado pampeano se disputará sobre 30 vueltas al circuito de 4.148 metros, reconocido como el más rápido de la temporada. En abril, Marcelo Agrelo marcó la pole con un tiempo de 1:13.221, a un promedio de 203,9 km/h, un indicio de la velocidad y exigencia que plantea el escenario.

El formato será tradicional, sin recarga de combustible, lo que promete una competencia a puro ritmo y sin margen para errores. Los equipos llegan con la estrategia afinada al milímetro, sabiendo que cualquier falla puede costar el campeonato.

La tabla y los que buscan un milagro

Detrás de Canapino y Rossi se ubican Santiago Mangoni (103,5), Marcos Landa (92,5), Julián Santero (85,5) y Mauricio Lambiris (74,5), entre otros. Solo quienes ya ganaron una fecha mantienen chances matemáticas de consagrarse, condición obligatoria para ser campeón.

Con La Pampa como escenario y el título en la mira, el TC ingresa en su tramo más caliente del año. La pregunta que flota en el ambiente es si alguien logrará frenar el impulso implacable de Canapino, o si el arrecifeño terminará de coronar una de las campañas más dominantes de los últimos tiempos.