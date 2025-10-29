Alvear FBC venció 2-0 a Ferro de Pico y lidera su zona en el Torneo Regional

Alvear FBC consiguió una nueva victoria en el Torneo Regional y se afianza en lo más alto del grupo de la Pampeana. En el arranque de la segunda fecha, el conjunto azul superó este martes por la noche a Ferro de General Pico por 2 a 0, y quedó con puntaje ideal tras dos presentaciones.

El equipo alvearense aprovechó sus momentos y marcó diferencias en el primer tiempo. A los 10 minutos, un pase filtrado de Vidales Sosa dejó mano a mano a Axel Bertaina, quien definió con categoría ante el achique de Sequeira para abrir el marcador. Seis minutos más tarde, Mateo Bolteau, exjugador verdolaga, amplió la ventaja con un potente remate que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco visitante.

Ferro volvió a mostrar dificultades ofensivas —todavía no convirtió goles en el certamen— y sufrió además la expulsión de Soda, que había ingresado desde el banco en el complemento. El desarrollo fue trabado y con escaso juego asociado, pero Alvear fue más efectivo y terminó celebrando un triunfo clave en su camino hacia la clasificación.

La fecha continuará este miércoles, desde las 14, en el estadio Fortunato Echeverría de Miguel Cané, donde Juventud Regional recibirá a All Boys de Trenel. En la jornada inicial, la “Juve” venció a Ferro en el “Coloso” y los trenelenses cayeron ante el propio Alvear FBC.