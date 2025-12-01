Diego Santilli convocó al gobernador Sergio Ziliotto a Casa Rosada

El gobernador Sergio Ziliotto fue convocado por el ministro del Interior, Diego Santilli, para reunirse en la Casa Rosada el próximo viernes. Asi lo confirmó el primer mandatario pampeano luego de un acto en la Universidad Nacional de La Pampa.

«Vamos a reclamar lo que nos pertenece y ver si tenemos algún apoyo del Gobierno nacional», dijo Ziliotto este lunes luego de un acto la Universidad de La Pampa.

Explicó que Santilli llamó para presentarse y le pidió que con anticipación a la reunión le mande los requerimientos que tiene La Pampa con el gobierno nacional.

Santilli hoy viajará a la provincia de Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés y tiene previsto recibir también el jueves al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.