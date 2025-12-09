La provincia paga aguinaldo antes de Navidad y salarios el 30 de diciembre

El Poder Ejecutivo Provincial comunicó el cronograma de pago de salarios, haberes y aguinaldos correspondientes al mes de diciembre.

El día 23 de diciembre se depositará en las cajas de ahorro correspondiente al Sueldo Anual Complementario (aguinaldo). Estos montos no sufrirán descuentos por oficios judiciales ni por vencimientos del Banco de La Pampa.

El día 30 de diciembre se depositará lo correspondiente a salarios del mes de diciembre, incluido horas extras y estímulos. Esta medida alcanza a los empleados públicos, empleados del Instituto de Seguridad Social, empleados de Empresas del Estado y personal de Institutos Privados subsidiados por el Estado.

En el caso de los Pensionados Provinciales se abonará completo (haberes diciembre más aguinaldo) el día 23 de diciembre. En el caso de los Jubilados dependientes del ISS se abonará en forma completa (haberes diciembre más aguinaldo) el día 22 de diciembre. Los oficios judiciales – Cuentas. Alimentarias- serán depositadas en forma completa el día 23/1.