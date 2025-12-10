Empresas comerciales y de servicios aprovechan beneficios y se radican en Pico y Santa Rosa

Nuevas empresas se radican tanto en el Parque Industrial de Santa Rosa como en el Parque Agroalimentario de General Pico. A su vez una empresa apícola firmó su escritura en dicho predio.

La ministra de la Producción, Fernanda González y el director de Desarrollo Industrial, Alex Rodrigo, firmaron recientemente las actas de tenencia precaria de distintas empresas, permitiendo de esta manera la instalación de las mismas en el Parque Industrial de Santa Rosa y una en el Parque Agroalimentario de General Pico.

En ese marco la ministra celebró con la Agencia Provincial de Noticias la iniciativa del sector privado «de arriesgar e invertir, motivados y apoyados por el acompañamiento permanente del Gobierno provincial, a través de herramientas claves como el acceso a infraestructura y la disponibilidad de servicios a valor promocional”.



Carpintería y camperización

Flores Carpintería, empresa dedicada a la fabricación de muebles y camperización de vehículos, a cargo del emprendedor, Gustavo Flores, proyecta relocalizar su planta de producción, actualmente ubicada en la calle Raúl B. Díaz Nº 2995. La iniciativa surge ante la falta de espacio y limitaciones operativas del inmueble actual y con el objetivo de optimizar procesos y ampliar la capacidad productiva. El nuevo proyecto a radicarse en el Parque Industrial de Santa Rosa, en una parcela de 1620 metros cuadrados, plantea la construcción de una planta con una superficie cubierta de 312,50 metros cuadrados, que incluirá un área de producción, depósito y oficina administrativa. La firma se dedica desde hace 19 años a la fabricación de amoblamiento y con la relocalización podrá dar continuidad a la camperización de vehículos, una actividad que realiza hoy de manera limitada por cuestiones de espacio.

Comentó que se dedica a la carpintería desde hace más de 30 años, “y desde hace poco comenzamos con la camperización de vehículos, lo cual está teniendo mucho auge, por lo que queremos avanzar en eso” y agregó que “a partir de esta firma adquiriremos un terreno para ampliar mi lugar de trabajo con un galpón, y de esta manera poder estar más cómodos y trabajar mejor”.



Soluciones de higiene y limpieza

Por otra parte, ProHygiene, con 20 años de experiencia en el sector de soluciones de higiene y limpieza, se relocalizará en el Parque Apícola y Agroalimentario de General Pico, iniciativa que tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa e incrementar la capacidad de almacenamiento.

El nuevo proyecto consiste en la construcción de una nave industrial de 200 metros cuadrados, con áreas diferenciadas para depósito, oficina administrativa y sala de reuniones. La empresa podrá almacenar y distribuir de manera más eficiente productos como mopas de barrido, alfombras, secamanos, y equipos desodorizantes y aromatizadores, lo que actualmente se ve afectado por la falta de espacio en las instalaciones en las que se encuentra.

Gustavo Lorea, gerente de la misma, comentó que la empresa «se dedica a todo lo que es sistema de higiene institucional industrial, desinfección, aromatización, control de polvo de piso, y la idea es en este predio, montar el lavadero”.

Señaló además que tiene sede en Bahía Blanca “y hoy estamos haciendo la logística desde ahí a La Pampa, con lo cual a partir de esta herramienta que nos brinda el Ministerio de la Producción, nos permitirá crecer más desde acá, y facilitarnos cuestiones de tiempo y logística”.



Lonera Figueroa:fabricación de lonas de PVC

Lucas Benavidez se dedica a la fabricación de lonas de PVC y productos afines. Proyecta la construcción de una planta de 380 metros cuadrados que le permitirá optimizar los procesos de confección, ampliar las áreas de producción y atender la creciente demanda de lonas de gran tamaño, un requerimiento que hoy no puede satisfacer por limitaciones de espacio.

La empresa actualmente abastece a clientes de La Pampa, el oeste bonaerense y Córdoba, y enfrenta un incremento sostenido de pedidos que exige una mayor superficie de trabajo y mejores condiciones operativas. “Esto nos cambia completamente el movimiento tanto para nosotros como para el resto de la gente involucrada”, opinó Benavidez.



Palacios: nueva planta industrial metalúrgica

El proyecto de Lucas Palacios se fundamenta en la necesidad de contar con un espacio más amplio, dado que el actual resulta insuficiente para el normal desarrollo de sus tareas diarias. La empresa se dedica a la fabricación de galpones, aberturas metálicas, carros, portones, entre otros.

La radicación en el Parque Industrial le permitirá ordenar su proceso productivo y optimizar el funcionamiento general de la empresa. El proyecto prevé la instalación de una planta industrial metalúrgica con 495 metros cuadrados cubiertos. “Esto nos permitirá agrandarnos, tomar más gente y trabajar más cómodos”, expresó.

Escritura empresa apícola

Por otra parte, Guillermo Sayt, apicultor instalado en el Parque Agroalimentario de General Pico, procedió a la firma de la escritura traslativa de dominio, junto a la subsecretaria de Industria Comercio y PyMEs, Vanina Fernández, ante el escribano General de Gobierno, Martín Ellal, formalizando así la titularidad sobre el inmueble donde desarrolla la actividad de logística y el acopio de productos de la colmena.

Asimismo, Sayt lleva adelante el proceso de extracción de miel, en la sala de uso común ubicada en el mencionado Parque, la cual es propiedad del Estado provincial y concedida su administración, a través de una Licitación Pública a la Cooperativa Apícola. “Hoy estoy con mucha satisfacción por poder dejar un tema tan importante resuelto, después del esfuerzo de mucho tiempo”, manifestó, mientras que destacó los beneficios ante esta posibilidad, “antes alquilaba galpones en distintos lugares, pero con las abejas era un problema, hoy en el Parque está todo concentrado, tenemos más seguridad y con todos los servicios, lo cual es muy importante, además de estar en contacto con el resto de los apicultores de la zona”.

Su empresa se dedica a la extracción de miel a granel para exportación y comercializa con los acopiadores de la zona, “hay dos o tres empresas que nos compran. Hago abejas reinas y miel”.