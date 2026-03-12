Expoagro: la industria pampeana con beneficios fiscales y financiamiento provincial durante la feria

Las ventas de las industrias de la Provincia durante la muestra estarán exentas de Ingresos Brutos, mientras que los créditos destinados a inversión productiva no tributarán Ingresos Brutos ni Sellos, en una estrategia que combina alivio fiscal y financiamiento para impulsar la producción y el empleo.

El gobernador Sergio Ziliotto participará este jueves de Expoagro 2026, muestra para la que el Gobierno de La Pampa implementó un conjunto de medidas destinadas a mejorar la competitividad de las empresas pampeanas. Entre ellas, se dispuso que las ventas que concreten las industrias de la Provincia durante la muestra estarán exentas del impuesto a los Ingresos Brutos, mientras que los créditos destinados a inversión productiva no tributarán Ingresos Brutos ni Sellos.

La iniciativa forma parte de una estrategia integral que combina alivio fiscal y financiamiento a tasas bonificadas, con el objetivo de impulsar las ventas, fortalecer la producción y sostener el empleo pampeano en un contexto económico complejo.

En ese marco, el Gobierno provincial, a través del Banco de La Pampa, cuenta con un stand institucional en la muestra agroindustrial que se desarrolla del 10 al 13 de marzo en el autódromo de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Allí también participan 24 pymes industriales pampeanas de distintos rubros, que exhiben y ofrecen sus productos al público nacional e internacional.

Durante Expoagro se ofrecen condiciones especiales en el programa Compre Pampeano, con bonificaciones de tasas aportadas por el Ministerio de la Producción, el Banco de La Pampa, los coexpositores presentes en la muestra y la reducción impositiva aplicada a las operaciones.

De esta manera, las solicitudes firmadas durante la exposición podrán acceder a una tasa inicial aproximada del 23% a 30 meses y del 25% a 60 meses, lo que implica una reducción de entre 13 y 15 puntos porcentuales respecto de las condiciones habituales.

Para esta operatoria se dispuso un cupo de 12.000 millones de pesos. Además, quienes presenten sus solicitudes en el stand institucional del Banco de La Pampa podrán acceder a operaciones de hasta 500 millones de pesos por solicitante y por coexpositor, sin necesidad de autorización previa del Ministerio de la Producción y con la comisión de originación bonificada por la entidad.

La propuesta crediticia también alcanza al sector agropecuario. Los productores podrán financiar la compra de maquinaria agrícola de industria nacional por hasta 450 millones de pesos, con una tasa del 25% a 36 meses, a través de los convenios vigentes en la operatoria de Complementación Comercial.

Asimismo, durante la muestra se realizan remates de hacienda y el Banco de La Pampa ofrece una tasa especial del 29% para las operaciones que se concreten en ese marco.

Con esta batería de herramientas, el Gobierno de La Pampa busca potenciar la presencia de la industria provincial en uno de los principales escenarios productivos del país y generar oportunidades comerciales que contribuyan a fortalecer el entramado productivo pampeano.