Kroneberger entregó distinción a la médica pampeana Dora Fabiana Haag

El senador nacional Daniel Kroneberger participó de la ceremonia realizada en el Salón Illia del Honorable Senado de la Nación, donde junto a las senadoras Mercedes Valenzuela, María Victoria Huala y Mariana Juri se entregaron Diplomas de Honor a mujeres que se destacan e inspiran, realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En ese contexto, Kroneberger distinguió a la doctora Dora Fabiana Haag, médica pampeana nacida en Winifreda que desarrolla su tarea en el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, uno de los centros de referencia del país en medicina pediátrica de alta complejidad.

“Este reconocimiento busca poner en valor trayectorias marcadas por el compromiso, la vocación y el servicio a la comunidad. Historias que dejan huella y que inspiran a las nuevas generaciones”, expresó el senador durante el acto.

Haag se desempeña como Jefa de Clínica del Área de Insuficiencia Cardíaca, Hipertensión Pulmonar y Trasplante Cardíaco del Garrahan y es responsable del Programa de Trasplante Cardíaco. Su carrera incluye una extensa labor en investigación y formación médica, con trabajos distinguidos por instituciones de gran prestigio.

“Más allá de los títulos y de los reconocimientos, hay algo que para nosotros tiene un valor especial: detrás de esta destacada trayectoria hay una mujer que nació y se formó en La Pampa. Para nuestra provincia es muy importante contar con profesionales que, desde lugares de tanta responsabilidad y excelencia, representan lo mejor de nuestra tierra” destacó Kroneberger.