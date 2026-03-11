Milei viaja a Chile para la asunción de Kast y busca afianzar una alianza política y económica

Luego de su paso por Estados Unidos durante la denominada “Argentina Week”, el presidente Javier Milei retomará este miércoles su agenda internacional con un viaje relámpago a Chile. El mandatario participará de la ceremonia de asunción del presidente electo chileno, José Antonio Kast, en un gesto que busca consolidar la cercanía política entre ambos gobiernos.

El acto oficial se realizará al mediodía en el Congreso de Valparaíso, donde Kast recibirá el mando presidencial tras el final del período de Gabriel Boric. Desde la Casa Rosada anticipan que el encuentro será también una oportunidad para comenzar a delinear una agenda común entre los dos países.

En el Gobierno argentino destacan la afinidad ideológica entre Milei y el dirigente chileno. Esa sintonía, aseguran, podría traducirse en iniciativas compartidas en materia de apertura comercial y en políticas de seguridad con una mirada cercana a la estrategia de Estados Unidos.

La relación entre ambos líderes ya había tenido un primer gesto político luego de las elecciones chilenas. Tras imponerse en los comicios, Kast visitó la Casa Rosada y mantuvo una reunión con Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Este miércoles volverán a encontrarse, aunque el intercambio será breve.

Según el cronograma oficial, el Presidente argentino permanecerá pocas horas en Chile. A las 15 despegará su vuelo especial de regreso y está previsto que aterrice en Buenos Aires cerca de las 17.

Por cuestiones de agenda quedó descartada su presencia en la muestra agroindustrial Expoagro. En cambio, el mandatario ya tiene confirmado otro viaje al exterior: el sábado 14 de marzo partirá hacia España para participar del Foro Económico de Madrid.