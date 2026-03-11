EMPATEL selló acuerdos con cooperativas y se consolida como proveedor mayorista de internet

Las cooperativas más grandes de la provincia comenzarán a comprar de manera progresiva ancho de banda a EMPATEL. Los convenios firmados con la CPE de Santa Rosa y CORPICO de General Pico buscan fortalecer la infraestructura digital pampeana y ampliar la conectividad en ciudades y localidades del interior.

La empresa estatal EMPATEL firmó acuerdos de cooperación estratégica con las dos cooperativas de telecomunicaciones más grandes de la provincia: la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) de Santa Rosa y la CORPICO de General Pico. Con estas alianzas, la empresa pública avanza en su objetivo de consolidarse como el principal proveedor mayorista de internet en La Pampa.

Entre ambas entidades concentran cerca del 50% de los usuarios de internet de la provincia. El acuerdo establece que las cooperativas incrementarán gradualmente la compra de ancho de banda a EMPATEL, bajo condiciones competitivas y con la infraestructura necesaria para garantizar servicios de última milla de alta calidad.

Los convenios fueron firmados en la sede gubernamental con la presencia del gobernador Sergio Ziliotto y del ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello. También participaron el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta; el titular de la CPE, Manuel Simpson; y el presidente de CORPICO, Miguel Prieto.

La infraestructura provincial es uno de los pilares del acuerdo. EMPATEL administra una red de fibra óptica que supera los 2.200 kilómetros en todo el territorio pampeano, a lo que se suman más de 300 kilómetros de redes de última milla desplegadas por proveedores locales.

Según explicó el gobernador, el objetivo es fortalecer un sistema de telecomunicaciones basado en actores provinciales. “Estos convenios representan la presencia del Estado de modo inteligente, eficiente y colaborativo, sin depender de actores que nada tienen que ver con nuestra provincia”, sostuvo Ziliotto. También destacó que el modelo pampeano permite mantener tarifas competitivas y que gran parte de la facturación del servicio quede dentro de la economía local.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que los acuerdos se concretaron sin subsidios ni financiamiento estatal directo. La lógica del esquema apunta a aprovechar la infraestructura existente y generar sinergias entre la empresa pública y las cooperativas para mejorar el servicio a los usuarios.

Uno de los ejes centrales de los convenios es garantizar conectividad para instituciones públicas estratégicas, como escuelas, hospitales y comisarías. El objetivo es fortalecer la red digital provincial y asegurar el acceso a internet en todo el territorio.

Expansión en Santa Rosa y localidades cercanas

En el caso de la CPE, que presta servicios en Santa Rosa, Toay, Anguil, Catriló y Ataliva Roca, el acuerdo prevé compartir redes de distribución de contenidos (CDN) alojadas en los centros de datos de ambas organizaciones.

Además, EMPATEL acompañará el despliegue de infraestructura adaptada a los estándares de la cooperativa. A partir de este esquema, la CPE también podrá ofrecer servicios de telecomunicaciones en Uriburu y Lonquimay utilizando la red provincial. Un modelo similar ya se implementó en Ataliva Roca.

En paralelo, la cooperativa avanza con la modernización de su red en Santa Rosa, donde reemplaza el antiguo cable coaxial por fibra óptica. El plan prevé completar la obra antes de fin de año, con velocidades de conexión que podrán alcanzar hasta un gigabit por segundo.

Desarrollo digital en General Pico

El convenio con CORPICO apunta a potenciar el desarrollo de redes de fibra óptica y soluciones digitales comunitarias en General Pico. El esquema se basa en un principio de complementariedad: EMPATEL aporta la infraestructura troncal y la cooperativa suma su red de usuarios, su capacidad operativa y su presencia territorial.

El presidente de CORPICO, Miguel Prieto, aseguró que la alianza permitirá fortalecer el desarrollo tecnológico de la ciudad. Según explicó, la combinación entre infraestructura pública y gestión cooperativa apunta a ofrecer servicios de mayor calidad y con respaldo local.

Un modelo que busca ampliarse

Desde EMPATEL señalaron que, por su alcance, los acuerdos con CPE y CORPICO son los más relevantes firmados hasta ahora. Sin embargo, adelantaron que la empresa mantiene conversaciones con otros proveedores de internet del interior provincial para replicar el mismo esquema de cooperación.

El modelo pampeano de telecomunicaciones —basado en la participación del Estado, cooperativas y pymes locales— se viene desarrollando desde hace más de dos décadas. Según destacan desde el Gobierno, uno de sus rasgos distintivos es el alto nivel de cobertura en la provincia, donde la mayoría de los hogares cuenta con acceso a internet.

El desafío, aseguran, pasa ahora por mejorar la calidad del servicio y ampliar la capacidad de las redes para acompañar el crecimiento del consumo digital en todo el territorio.