Debate por El Medanito: funcionarios del Gobierno van a la Legislatura para respaldar a Pampetrol

La Legislatura de La Pampa volverá a discutir este miércoles el futuro del yacimiento petrolero El Medanito, el principal de la provincia. La discusión se reabre después de que quedara desierta la última licitación para adjudicar su explotación.

Los 30 diputados provinciales deberán analizar dos caminos posibles: que la empresa estatal Pampetrol asuma la operación de manera transitoria desde el 19 de junio por un período máximo de dos años, o bien impulsar de inmediato un nuevo llamado a licitación con condiciones más flexibles para atraer a compañías privadas. Para aprobar cualquiera de las alternativas se requiere una mayoría especial de dos tercios.

El tratamiento comenzará en comisión y contará con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial. El primero en exponer será el secretario de Energía, Matías Toso, convocado para las 9. Luego asistirán la presidenta de Pampetrol, María Roveda, y la titular de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, quienes aportarán datos técnicos sobre la situación del área.

En la discusión conviven tres iniciativas: proyectos de ley del bloque oficialista Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) y de Comunidad Organizada, además de un anteproyecto elaborado por la municipalidad de 25 de Mayo que propone avanzar con una nueva licitación.

La alternativa del oficialismo

La propuesta del Frejupa, impulsada por los legisladores alineados con el gobernador Sergio Ziliotto, plantea que Pampetrol tome el control del yacimiento de manera provisoria ante el inminente vencimiento de la concesión vigente.

El jefe del bloque peronista, Daniel Lovera, sostuvo que los tiempos administrativos ya no permiten convocar a un nuevo proceso licitatorio antes del 19 de junio. Según explicó, la iniciativa establece un esquema excepcional de hasta 24 meses para garantizar continuidad productiva mientras se prepara un nuevo concurso.

“El proyecto apunta a ordenar la transición y asegurar la continuidad de la actividad y del empleo hasta que se pueda realizar una nueva licitación”, señaló el legislador.

El plan busca preservar entre 300 y 400 puestos de trabajo directos e indirectos y evitar una caída abrupta de la producción. Durante ese período, Pampetrol podría contratar a un operador transitorio y realizar únicamente inversiones mínimas orientadas al mantenimiento del área, el sostenimiento de la actividad y el control ambiental.

Además, la iniciativa contempla integrar a la operación de El Medanito otras áreas hidrocarburíferas que ya administra la empresa estatal: Medanito Sur, Salina Grande I y Rinconada Puesto Morales. También habilita a la compañía a tomar financiamiento para capital de trabajo por un monto equivalente a la facturación mensual del yacimiento.

En los fundamentos del proyecto, Ziliotto advirtió que insistir con las condiciones fijadas en la ley que reguló la licitación anterior podría derivar nuevamente en un proceso sin oferentes. Incluso alertó que, de no introducir cambios a tiempo, la provincia podría enfrentar dificultades para sostener la producción de hidrocarburos en el corto y mediano plazo.

En la Cámara, los 15 diputados del oficialismo respaldan esta alternativa. En cambio, los 15 legisladores opositores de la Unión Cívica Radical, Comunidad Organizada y el Propuesta Republicana expresaron reparos o rechazo. Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la capacidad técnica y financiera de Pampetrol para operar el área.

La propuesta de una licitación rápida

En paralelo, el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, presentó un anteproyecto para convocar a una licitación acelerada que mantenga la explotación en manos de una empresa privada.

La iniciativa plantea que esa vía permitiría garantizar inversiones inmediatas para sostener la actividad petrolera y el empleo en la zona.

El texto introduce tres cambios centrales respecto del pliego anterior. En primer lugar, propone reducir el esquema de regalías —que actualmente oscila entre el 15% y el 20%— hacia un promedio cercano al 15%, con posibilidad de variación según las ofertas.

También plantea bajar el bono de ingreso exigido a las compañías, que pasaría de 50 millones de dólares a 15 millones.

El tercer punto apunta a suspender el artículo 16 de la Ley provincial de Hidrocarburos, una cláusula que en la licitación anterior impidió participar a la actual operadora, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR). Ese artículo establece restricciones para empresas que tengan pasivos ambientales pendientes de remediación.

Con esas modificaciones, el municipio busca ampliar el universo de compañías interesadas y evitar que el principal yacimiento petrolero de la provincia quede sin operador cuando venza la concesión vigente.