Rgresaron los pampeanos varados en Dubái

Regresaron los viajeros de La Pampa y Trenque Lauquen que estuvieron varios días varados en Dubái, ya que las empresas aéreas no volaban por los bombardeos en la zona. La empresa responsable del tour, Piana del Sole, confirmó la noticia a través de sus redes sociales oficiales.egión.

La agencia de viajes destacó lo vivido en el operativo retorno de los pasajeros varados en Dubái. «Fue muy emocionante para nosotros como empresa, ya que no solo logramos cuidar a nuestros pasajeros y traerlos nuevamente a casa, sino también convertirnos en el primer grupo de argentinos en regresar al país desde la zona de conflicto en medio oriente».

El avión salió de Dubai ayer viernes y llegó a la Argentin este sábado.