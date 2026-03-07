Jornada de limpieza integran en el barrio El Molino

La Municipalidad de General Pico llevó adelante una nueva Jornada Integral de Limpieza en barrio El Molino. Esta iniciativa de mantenimiento y puesta en valor de los distintos sectores de la ciudad busca dar continuidad a la prestación de servicios de calidad.

Durante la jornada, las cuadrillas de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se desempeñaron en el sector que comprende de la calle 10 a 2 y de 21 a Ruta N°1, realizando tareas de barrido, recolección especial, corte de pasto en espacios verdes y veredas y limpieza de canales para optimizar el escurrimiento del agua en caso de precipitaciones.

Los trabajos fueron ejecutados con maquinaria específica y elementos de mano, lo que permitió abarcar una amplia superficie en menor tiempo y con mayor eficiencia.

Estas jornadas integrales se desarrollan de manera complementaria a los operativos de limpieza diaria que se realizan en toda la localidad. Su objetivo es reforzar las tareas habituales, intervenir de manera intensiva en cada barrio y dar respuesta a las necesidades particulares de cada zona.

Gracias a la inversión constante en equipamiento, herramientas e insumos, se fortalece la funcionalidad de los grupos de trabajo, mejorando la calidad de las prestaciones que se brindan a las y los vecinos.

Esta política pública sostenida en el tiempo refleja el compromiso con el mantenimiento constante de los espacios comunes y la construcción de una ciudad cada vez más ordenada, limpia y cuidada.

Se recuerda que ante la necesidad de efectuar cualquier reclamo, quienes así lo requieran pueden comunicarse al 147, interno 3, o al 2302-202883 en el horario de 7:00 a 13:30. Además se encuentra disponible el Chatbot lanzado recientemente por el municipio, herramienta que también pone a disposición el WhatsApp 2302-521526.