Jornada de limpieza integran en el barrio El Molino

Daniel Depaulo

La Municipalidad de General Pico llevó adelante una nueva Jornada Integral de Limpieza en barrio El Molino. Esta iniciativa de mantenimiento y puesta en valor de los distintos sectores de la ciudad busca dar continuidad a la prestación de servicios de calidad.

Durante la jornada, las cuadrillas de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se desempeñaron en el sector que comprende de la calle 10 a 2 y de 21 a Ruta N°1, realizando tareas de barrido, recolección especial, corte de pasto en espacios verdes y veredas y limpieza de canales para optimizar el escurrimiento del agua en caso de precipitaciones.

Los trabajos fueron ejecutados con maquinaria específica y elementos de mano, lo que permitió abarcar una amplia superficie en menor tiempo y con mayor eficiencia.

Estas jornadas integrales se desarrollan de manera complementaria a los operativos de limpieza diaria que se realizan en toda la localidad. Su objetivo es reforzar las tareas habituales, intervenir de manera intensiva en cada barrio y dar respuesta a las necesidades particulares de cada zona.

Gracias a la inversión constante en equipamiento, herramientas e insumos, se fortalece la funcionalidad de los grupos de trabajo, mejorando la calidad de las prestaciones que se brindan a las y los vecinos.

Esta política pública sostenida en el tiempo refleja el compromiso con el mantenimiento constante de los espacios comunes y la construcción de una ciudad cada vez más ordenada, limpia y cuidada.

Se recuerda que ante la necesidad de efectuar cualquier reclamo, quienes así lo requieran pueden comunicarse al 147, interno 3, o al 2302-202883 en el horario de 7:00 a 13:30. Además se encuentra disponible el Chatbot lanzado recientemente por el municipio, herramienta que también pone a disposición el WhatsApp 2302-521526.

