Por condiciones climáticas suspenden la feria «Tiempo de Mujeres»

Siguiendo las recomendaciones de la Junta Municipal de Defensa Civil, se informa a la comunidad que la feria “Tiempo de Mujeres” prevista para este domingo 8 será suspendida. Esto se da debido a las condiciones climáticas adversas pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional para nuestra ciudad para la fecha mencionada y madrugada del lunes 9.

Si bien la propuesta iba a desarrollarse en el salón de Ferro Carril Oeste, la decisión tiene el objetivo de priorizar el resguardo y la seguridad de vecinos y vecinas. Ante la vigencia de una alerta meteorológica por tormentas, se considera prudente aplazar el evento para evitar riesgos en la circulación de personal, expositores, artistas y público asistente.