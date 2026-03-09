Todo listo en San Nicolás: mañana comienza Expoagro con más de 700 expositores

Desde mañana martes y hasta el viernes, el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás volverá a convertirse en la capital del agro argentino con una nueva edición de Expoagro 2026, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región.

En su 20° aniversario, la exposición llega con récord de participación, una agenda cargada de contenidos y una propuesta que combina tecnología, conocimiento, financiamiento e innovación para toda la cadena agroindustrial.

Consolidada como el gran punto de encuentro anual del sector, la muestra reunirá a productores, empresas de maquinaria e insumos, bancos, startups tecnológicas y especialistas del agro que durante cuatro días buscarán generar negocios, compartir conocimiento y analizar el futuro de la producción.

En el año en que cumple dos décadas, la exposición alcanzó un nuevo hito: todos los espacios fueron reservados con anticipación. Según explicó Diego Abdo, responsable de la organización, la muestra reunirá a más de 700 expositores, entre ellos más de 100 empresas nuevas o que regresan al evento.

“En 20 años hubo al menos 20 hitos que marcaron cada exposición”, recordó Abdo. Y agregó que la feria evolucionó desde una muestra itinerante hacia un predio estable en San Nicolás, ampliando su alcance desde una exposición local a una de proyección internacional. “Pasó de ser una muestra puramente fierrera a integrar a toda la cadena agroindustrial y dejó de ser una simple vidriera para convertirse en un espacio donde se interactúa y se concretan negocios”, destacó.

Entre las compañías que presentarán ensayos de cultivos en pie en los 12 plots de la muestra estarán empresas como Nidera —semillero oficial—, Advanta, AFA, DONMARIO, NK Semillas, Spraytec, Stine, SUPRA Semillas, LDC, YPF Agro, Bayer y INTA.