Choque frontal en la Ruta 1: falleció un hombre y la acompañante está grave

Un hombre de 56 años, identificado como José Roberto Miranda, domiciliado en Intendente Alvear, murió este domingo al protagonizar violento choque frontal en la noche del sábado entre una camioneta Ford F-100 y un Volkswagen Suran en la ruta provincial 1, en cercanías de la ciudad de General Pico.

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 64, en el tramo comprendido entre la planta de Residuos Sólidos Urbanos y la conocida curva de Trebolares donde circulaba una Ford F 100 que había salido de General Pico con rumbo a General Villegas y un

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, una Ford F-100 circulaba desde General Pico hacia la zona rural de General Villegas, mientras que en sentido contrario —desde Intendente Alvear hacia General Pico— lo hacía una Volkswagen Suran que viajaba con rumbo a esta ciudad.

El Volkswagen Suran habría invadido el carril contrario, por el que transitaba correctamente la camioneta, lo que provocó la colisión frontal.

En cad vehículo viajaban dos personas, por lo que tras el siniestro fueron trasladados todos al Hospital Gobernador Centeno donde en horas de la madrugada de este domingo falleció el conductor del Volkswagen Suran.