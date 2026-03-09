Un chico de 23 años mató a dos policías en un accidente: iba borracho en su camioneta

Un nuevo accidente causado por la imprudencia y el alcohol al volante, conmociona al sur del país. Dos efectivos de la Policía de Neuquén perdieron la vida este domingo luego de ser embestidos frontalmente por una camioneta, cuyo conductor triplicaba el límite de alcohol permitido.

El responsable del accidente en Neuquén realizaba una maniobra prohibida en plena ruta y provocó una tragedia dolorosísima.

El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del Museo Carmen Funes, en la localidad de Plaza Huincul. Según las primeras pericias de la tragedia, un joven de 23 años que circulaba al mando de una Toyota Hilux, intentó realizar un sobrepaso en una zona de doble línea amarilla. En esa maniobra temeraria, se encontró de frente con un Kia Sorrento en el que viajaban los uniformados.

El impacto fue devastador. Como consecuencia del accidente, fallecieron de forma instantánea dos miembros de la Policía: el suboficial mayor retirado Atilio Contreras (60 años) y el oficial ayudante Julián Zuñiega (27). Un tercer hombre que los acompañaba resultó herido.

Por el lado de la camioneta Hilux, además del conductor, viajaban tres mujeres. Dos de ellas se encuentran en estado crítico; una debió ser trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón de Neuquén capital, debido a la gravedad de sus lesiones en la tragedia.

La justicia de Neuquén actuó con rapidez ante la contundencia de las pruebas del accidente. El test de alcoholemia realizado al conductor de la Hilux arrojó un resultado de 1,84 g/l de alcohol en sangre, una cifra alarmante que explica la pérdida de control del vehículo.

El fiscal Federico Cúneo imputó al joven por el delito de homicidio (dos hechos), lesiones leves y lesiones graves bajo la figura de dolo eventual. Para la fiscalía, el acusado de la tragedia “creó conscientemente un riesgo mortal y se representó la posibilidad de dar muerte” al conducir en ese estado y cruzar la línea amarilla.

Entre las pruebas que complican al imputado del accidente de Neuquén, existen videos de cámaras de seguridad donde se observa que una de las acompañantes de la camioneta viajaba con medio cuerpo fuera de la ventana minutos antes del impacto, lo que refuerza la hipótesis de que el grupo regresaba de un boliche en un contexto de total descontrol.

Pese a que la defensa solicitó la prisión domiciliaria, el juez interviniente dictó 14 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación, medida que el acusado cumplirá en una comisaría local.