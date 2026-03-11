Presentaron una nueva edición de la competencia deportiva “El Reto” en General Pico

La Municipalidad de General Pico anunció el acompañamiento a la nueva edición de la competencia de Trail Running y MTB denominada “El Reto”, que se desarrollará los días 14 y 15 de marzo en la Reserva Natural Urbana Benicio Delfín Pérez. La conferencia de prensa oficial se realizó en la sala de reuniones Alberto Amesgaray del Palacio Municipal.

La propuesta, organizada por diferentes firmas del ámbito local, se llevará a cabo entre las 10 y las 16 horas. Con el objetivo de evitar inconvenientes durante el desarrollo de las competencias, a partir de las 9:30 se restringirá el acceso al predio para el público en general. La convocatoria está dirigida a corredores no sólo de La Pampa, sino también de provincias vecinas, por lo que se espera una importante participación de deportistas de distintos puntos de la región.

Las modalidades previstas para esta edición serán running, mountain bike, duatlón y gravel. El sábado 14 se disputará el Trail Running en distancias de 45, 30 y 15 kilómetros, junto con el primer día del Duatlón, que comenzará con la largada de los 15 kilómetros de trail. Por su parte, el domingo 15 será el turno del MTB en 90, 60 y 30 kilómetros participativos, la categoría Gravel de 90 kilómetros y el segundo día del Duatlón, que iniciará con la largada de los 60 kilómetros de MTB. Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la cuenta de Instagram oficial del evento o ingresando a su sitio web.

Durante la presentación, el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza, destacó la relevancia del evento para la ciudad, la cual se caracteriza por tener al deporte y a la actividad física como una práctica cotidiana. El funcionario señaló que la competencia sitúa a General Pico como una referencia regional y valoró el trabajo conjunto: “Esta conjunción de esfuerzos entre lo público y lo privado es lo que permite a las comunidades crecer y desarrollar proyectos. La ciudad tiene una vasta experiencia y muchos ejemplos de esta dinámica. Esta es una muestra más de que ambos actores, conjugando esfuerzos, pueden lograr grandes cosas”.

Por su parte, la directora de Deporte, Mariela Lera, agradeció a la organización por confiar en el Estado local para trabajar de manera articulada. Además, remarcó que buscan posicionar a la carrera en el centro del país e invitó a la comunidad: “Los esperamos tanto el sábado como el domingo, en ambas disciplinas, en el hermoso paisaje que nos ofrece la Reserva Natural Urbana Benicio Delfín Pérez. Esperamos que los visitantes que vayan a pasar el día comprendan el contexto y compartan estas jornadas para que la carrera se concrete con normalidad”.

Finalmente, Marcos Cabrera, uno de los organizadores, reconoció que inicialmente el contexto económico dificultaba la realización del evento, pero destacó que hoy cuentan con la mejor edición gracias al apoyo municipal. “Lo que empezó como una idea, una simple bicicleteada, hoy se transforma en una alternativa que ya tiene récord de participantes. Tenemos más de 250 inscriptos y todavía estamos en la semana en la que más personas se suman. De todos modos, ya superamos el nivel de participación del año pasado”, concluyó.