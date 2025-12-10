Pagar el gobierno pampeano desdoblado salario y aguinaldo es para la Intersindical y Utelpa «lamentable e inoportuno»

Los sindicatos de trabajadores del estatales de la provincia, integrantes de la Mesa Intersindical, expresaron su rechazo a la decisión del Gobierno pampeano de desdoblar el pago del salario de diciembre y el medio aguinaldo.

«Decisión lamentable e inoportuna, que produce malestar y angustia” dijo a en declaraciones al programa Una Mañana de Locos que conduce Daniel Depaulo en Radio 37 la secretaria general de UTELPa, Roxana Gigliara.

Antes del mediodía el dirigente Julio Acosta indicó que Casa de Gobierno legalmente puede desdoblar el pago del aguinaldo y el sueldo, pero es “lamentable e inoportuno” en este contexto de crisis que sufren los empleados estatales.

“El artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo especifica que es obligación de los estados provinciales y nacional pagar el 30 de junio el aguinaldo y la segunda parte el 18 de diciembre. Y a fin de mes el salario. O sea, desde el punto de vista legal no podemos hacer ningún reclamo. Lo que no estamos de acuerdo es hacerlo en esta circunstancia, donde los trabajadores están endeudados y necesitan un refuerzo fuerte para pagar deudas y tener un poco para pasar las fiestas. Por eso nos parece inoportuno”, señaló Acosta.

“Nosotros pedimos cláusula gatillo, bono de fin de año, préstamos blandos para saldar deudas con tarjetas y veremos mañana que nos responden. Pero lamentamos esto que ha hecho el Ejecutivo porque va en contra de la necesidad concreta hoy, donde necesitamos plata en el bolsillo. Entendemos que hay dificultades financieras, pero es nuestro derecho y vamos a pelear por eso”, puntualizó.

Acosta afirmó que «si no hay una fuerte oferta salarial para las paritarias estatales de este jueves 11, podrían iniciar medidas de fuerza. Si no hay acuerdo vamos a ir a un proceso de asambleas con los compañeros y si hay que ir al conflicto, vamos a ir al conflicto”.