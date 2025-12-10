Presupuesto 2026: funcionarios de la Secretaría de Gobierno informaron a concejales

La Secretaría de Gobierno llevó a cabo en la mañana de este miércoles la presentación de su planificación económica para el 2026 en el Concejo Deliberante, continuando así con la ronda de exposiciones que desarrollan las diferentes áreas municipales frente a las y los ediles.

Durante la misma, se informó ante el cuerpo legislativo, que el presupuesto para el próximo año será de $12.018.418.446 para las diferentes partidas correspondientes a la cartera.

Esta cifra representa un incremento del 26% respecto del año anterior.

La Secretaría absorbe el 23% del personal de planta permanente del municipio, incluyendo al del Concejo Deliberante, el 18% de los contratados con aporte, también abarcando a dicho organismo siete direcciones, dos subdirecciones y nueve funcionarios.

Así mismo, se destaca una suba del 74% para servicios no personales.

Vale aclarar que, dentro de la planta permanente, se incluyen a los empleados del SEM bajo convenio colectivo ATSA.

De esta unidad organizacional también dependen dos Departamentos, Gerencia de Choferes y Junta Municipal de Defensa Civil.

Estuvieron presentes en esta ocasión el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza; el director de Prevención y Seguridad Ciudadana, Cristian Viola; la directora de Recursos Humanos, Andrea Bustos; el director de Gestión Cultural, Matías Rach; el director de Participación Ciudadana y Relaciones Institucionales, Alejandro Gómez Somoza; la directora de Deporte, Mariela Lera; el director de Juventud, Matías Alanís y el subdirector de Tránsito, Gonzalo De Laturi Suárez.

Administración y sostenimiento de actividades

Al concluir la exposición, Nicolás Mendoza declaró: “Este año no realizaremos inversiones importantes en bienes de capital, ya que lo hicimos fuertemente el año anterior, en su mayoría destinadas al Plan Piquense de Seguridad Vial”.

Con respecto al área cultural refirió: “El objetivo es seguir con tres ejes principales: la descentralización, la participación y la profesionalización de las y los artistas. En ese sentido, lo que se planea es continuar con todos los talleres, los espacios de formación y sostener las carreras de la Universidad Nacional de las Artes, como así también la realización de los distintos festivales”.

“Una de nuestras premisas es el Buen Vivir y eso incluye, además de promover una ciudad más segura y amigable, brindar oportunidades y espacios de aprendizaje y recreación, entre los que se encuentran los deportivos, juveniles, artísticos, educativos y culturales. Y todo esto está vinculado al aumento de la partida de servicios no personales”, aclaró.

Sumado a ello, el funcionario mencionó el desarrollo del Plan de Seguridad Ciudadana, “una iniciativa que permite abordar las conflictividades sociales, fortaleciendo los lazos comunitarios. En este contexto, la participación ciudadana se constituye como uno de los principios rectores de la gestión local de la seguridad, integrando de manera activa a las personas y a las organizaciones de la sociedad civil en el diagnóstico, la formulación de propuestas, el monitoreo y evaluación del desempeño del sistema”.

“Con ello se busca anticipar y reducir los factores de riesgo socio-delictuales, garantizando que cada habitante de General Pico pueda desarrollarse plenamente y sentirse parte de una comunidad cuidada y cercana”, cerró Nicolás Mendoza.