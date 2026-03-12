Personal policial contará con vivienda de servicio en Embajador Martini

El Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y el IPAV, lleva adelante un trabajo conjunto con los municipios, para que puedan contar de manera permanente con presencia en las localidades de integrantes del cuerpo policial, quienes contribuyen con su trabajo a la seguridad ciudadana.

La presidenta del IPAV, firmó junto al intendente, un convenio para la construcción de cinco nuevas viviendas. De esta forma, Embajador Martini, se suma a la lista de localidades y Comisiones de Fomento, que ya recibieron viviendas de estas características, las cuales son ocupadas por profesionales que garantizan durante las 24 horas servicios esenciales, tales como la seguridad, la salud, o la educación.

Del acto oficial participaron el ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, la presidenta del IPAV, Erica Riboyra, el intendente, Ariel Darío Bogino e integrantes de la Policía de La Pampa.

El ministro recordó ante los presentes que “con el gobernador Sergio Ziliotto nos propusimos allá construir viviendas de servicio en toda la Provincia. Era una necesidad que tenía nuestra Policía, porque hace al bienestar y lo que se trata de evitar es que llegar a destino no le sea costoso al personal, y se pueda trasladar junto a la familia.

Por eso bregamos también, porque no es lo mismo tener un Policía eficiente que se traslada solo, a hacerlo con su grupo familiar. Por eso empezamos a trabajar con Erica (Riboyra) y con todos lo intendentes, más allá del signo político. No nos hace mella, absolutamente en nada eso, si no que bregamos para que nuestra gente esté lo mejor posible. Y cuando se les pide eficiencia, tenemos que responder también de este lado, con un Estado presente, y la verdad que me pone muy orgulloso esto, porque sabemos que todos tenemos la necesidad de tener nuestra casa, aunque por ahí no sale en los tiempos que uno quiere. Trabajamos para eso, y por eso les decimos que la cuiden, porque mañana esta casa le servirá a otro compañero, que llegará a esta localidad con otra familia, y merece recibirla de la mejor manera, como ustedes la reciben hoy”.

En tanto Riboyra destacó la importancia «de trabajar todos juntos, pensaba las veces que llegamos a Embajador Martini, a entregar viviendas, en las charlas previas, de hecho cuando hicimos el anuncio de la exención del pago de la cuota a jubilados, el Gobernador, lo hizo acá, en esta localidad, y hoy contempla a más de 1.200 personas que no hacen ese aporte, porque lo hace el Estado pampeano.

En ese marco pensaba la importancia que tiene el trabajo conjunto, y la importancia de conseguir resultados a través de ese trabajo. Cuando hablamos de necesidad de viviendas, hablamos de la necesidad que tiene nuestra gente, cuando hablamos de viviendas de servicio, hablamos de la necesidad que tiene la gente que nos cuida, y es clara la instrucción del Gobernador Sergio Ziliotto: es darle a cada uno la respuesta al problema que tiene».

«En el IPAV trabajamos con distintas políticas habitacionales, una es la de viviendas de servicio, pero también trabajamos para darle respuesta a esas familias que tienen necesidad de una vivienda, por eso hoy estamos acá en Embajador Martini, vamos a firmar un convenio para la construcción de cinco nuevas viviendas que se van a comenzar a construir en muy corto plazo, para cinco familias más de la localidad» suscribió..

El intendente anfitrión señaló el trabajo de gestionar «para tener casas en nuestro pueblo y sabemos que son sumamente necesarias, por eso agradezco que sigamos trabajando juntos con la policía, con el IPAV, con todos los Ministerios, porque el personal de Seguridad es muy importante para nuestra localidad. Hoy estamos viendo la política de un Estado atento, porque vemos que esto se hace desde siempre, no es que antes no se hacía, si no a lo largo de los años trabajando, para tener casas, o como en su momento tuvimos con el Ministerio de Salud el equipamiento para la Sala de primeros auxilios, y muchas cosas más que van surgiendo cuando el Estado provincial está realmente comprometido con el pueblo y tiene una política federal».