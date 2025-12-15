YPF baja los combustibles esta semana

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, ha encendido la luz de la esperanza para los conductores argentinos al anunciar una reducción promedio del 2% en los precios de los combustibles que se aplicará a partir de esta semana.

Sin embargo, el ajuste no será un cheque en blanco, sino una movida quirúrgica: “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, precisó Marín en diálogo con LN+.

Esta medida, según el directivo, responde a la d dinámica pura de la oferta y la demanda, y forma parte de un «acuerdo de honestidad con los consumidores» que YPF busca establecer desde fines de 2023. Esto implica que, a diferencia de otros momentos, los precios pueden subir o bajar en función de las condiciones reales del mercado.

El anuncio llega después de un período de fuertes incrementos que superaron la inflación. Los datos recientes de Surtidores muestran que, en el último año:

Nafta Súper: Aumentó 41,2% interanual (de $1.108 a $1.564 en CABA).

Nafta Premium: Subió 31,31% interanual.

Gasoil: Registró un alza del 39,84% interanual.

Marín admitió que el gasoil presenta una situación “más compleja”, lo que sugiere que los ajustes diferenciados serán más notorios en este segmento, con la necesidad de balancear una suba y una baja en distintos productos.