Comienza hoy la inscripción para el Pro Vida Verano 2026

La Municipalidad de General Pico concretará del 5 de enero al 6 de febrero las colonias municipales del programa Pro Vida de verano 2026. Esta iniciativa está impulsada de manera gratuita por el Gobierno de La Pampa y dirigida a niños, niñas y adolescentes para que puedan desarrollarse de manera integral y compartir entre pares este período estival.

Las y los tutores podrán efectuar las inscripciones los días 15, 16 y 17 de diciembre, de manera presencial y con DNI en el Centro de Desarrollo Territorial de cada barrio, de 10:00 a 12:00. También, en las mismas fechas, a través de www.picoesdeporte.com

Quienes concurren a Ayenhue, niños y niñas de 4 y 5 años, deberán ser inscriptos e inscriptas en la Dirección de Familia, en calle 28 Nº 540, de 7:00 a 13:30.

En el caso de personas con discapacidad, la matriculación será solo de manera presencial el 18 y 19 de diciembre, en la Dirección de Deporte, en calle 16 N° 451.

Vale agregar que la propuesta cuenta con cupos limitados.

Sitios asignados

El programa Pro Vida verano, para personas de 6 a 12 años, se realizará en distintos establecimientos y clubes de la ciudad. En SOEM, en calle 40 N°1801, podrán asistir las y los niños de los barrios Energía y Progreso, Carlos Berg, e Indios Ranqueles.

Pico Foot Ball Club, situado calle 26 y 109, recibirá a pequeñas y pequeños de Don Bosco, Frank Allan, Federal I, II y III y Pacífico.

Quienes residen en San Etelvino, Roca y Malvinas disfrutarán de esta alternativa veraniega en Costa del Sol, en calle 104 y Ruta N°1.

Del mismo modo, al Parque Recreativo de la Unión Ferroviaria, en Ruta N°1, concurrirán las y los que viven en barrio Sur, El Molino, Este, Costa Brava y Los Horneros.

En el predio que la UOCRA posee en la misma vía provincial, se recepcionarán niños y niñas del Alborada y Rucci. Además, por la tarde, asistirán personas que practican deporte inclusivo.

Así mismo, tendrá lugar en nuestra ciudad la actividad Pico Adolescente, destinada a jóvenes de 13 a 16 años, en las instalaciones de SMATA en Ruta N°1.

Sumado a ello, se llevará a cabo el programa Ayenhue, mencionado más arriba, en el barrio Militar, en 32 entre 1 y 101.

Las y los asistentes recibirán un desayuno saludable al ingreso y una colación al finalizar la jornada. Vale recordar que todas y todos deben llevar colocada su malla, además de ojotas, zapatillas, toallón, vaso y cuchara, todo identificado con nombre y apellido.