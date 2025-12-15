Durante este año se reunieron 200 mil kilos de neumáticos fuera de uso

La Municipalidad de General Pico, conjuntamente con Margaría Neumáticos, llevó a cabo la última jornada de procesamiento y envío de neumáticos fuera de uso del año. De este modo, se gestionaron más de 200 mil kilos durante todo el 2025 para su adecuada disposición final.

Tanto la ciudad de Córdoba como la de Buenos Aires fueron los destinos de estos materiales para que les sea otorgado el tratamiento correspondiente para su reutilización.

La iniciativa se ha mantenido en el tiempo gracias al fortalecimiento de alianzas estratégicas entre la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos y la firma en cuestión. Ambas partes se desempeñan conjuntamente en el acopio y la disminución del volumen de estos elementos para optimizar la tarea.

Labor articulada

La directora general de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Melina Medus, mencionó: “Este es un programa que se lleva adelante articulando de manera público privada y ha tenido una respuesta enorme por parte de la comunidad, ya que cada vez vemos menos de estos elementos tirados en la ciudad”.

“Destacamos el compromiso ambiental que tiene esta empresa desde hace mucho tiempo, en equipo compartimos los recursos, la maquinaria y el espacio. Nosotros hacemos todo el trabajo en la estación de transferencia Norte y ellos ponen a disposición del municipio el punto de almacenamiento que está en el predio del ex Molino Fénix”, valoró.

Y en relación a ello, agregó: “Esto ha realmente facilitado mucho la labor, especialmente con los neumáticos que provienen de maquinarias agrícolas de gran porte”.

“Lo importante es que llevando estos residuos a un sitio donde vuelven a utilizarse, ya sea para cogeneración de energía o caucho granulado, no terminan en un basural a cielo abierto, en una boca de tormenta, en un camino vecinal y no impactan en el ambiente de nuestra ciudad”, finalizó la funcionaria.