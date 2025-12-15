Dante Cerutti fue electo presidente del Consejo Consultivo del INTA La Pampa-San Luis

El médico veterinario Dante Cerutti, quien se desempeñaba como representante del Distrito 8 de Federación Agraria Argentina (FAA), fue elegido recientemente como presidente del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la región La Pampa-San Luis, informaron fuentes vinculadas al sector agropecuario.

Cerutti, profesional con una trayectoria consolidada en el ámbito veterinario y agropecuario, asume el cargo tras su desempeño previo en la representación de FAA, donde había sido designado en el espacio consultivo del organismo federal. Su elección se da en un contexto de reorganización y fortalecimiento de los espacios de participación dentro del INTA, institución estratégica para la investigación, transferencia tecnológica y apoyo al desarrollo productivo del sector rural, aunque recientemente este organismo enfrenta debates nacionales sobre su estructura y rol.

Dante Cerutti es profesor en la Facultad de Veterinaria y se desempeña como coordinador de la Fundación Maracó para la Sanidad Animal (FUMASA), donde trabaja en temas clave como sanidad animal, vacunación y control de enfermedades que afectan al ganado. Además, ejerce como consultor privado y es productor ganadero, lo que suma una perspectiva práctica y técnica a su nueva responsabilidad institucional.

Su profundo conocimiento del sector y su vinculación con diversas organizaciones del ámbito agropecuario —especialmente en sanidad animal y producción ganadera— fueron destacados por colegas y actores rurales como factores que aportan solidez a su presidencia del Consejo Consultivo.

Un rol clave en el contexto regional

El Consejo Consultivo del INTA en La Pampa-San Luis funciona como un espacio de articulación entre productores, entidades rurales, academia y el propio instituto, con el objetivo de contribuir a la definición de prioridades y estrategias que impulsen la investigación aplicada y la extensión rural. En un momento en que el rol y la estructura del INTA están siendo objeto de discusión a nivel nacional, con decisiones recientes sobre designaciones y funcionamiento de los cuerpos colegiados del organismo, la designación de referentes con experiencia local adquiere relevancia para garantizar la representación de las necesidades del sector pampeano-sanluiseño.

Cerutti asume así la presidencia del cuerpo consultivo con el desafío de fomentar la articulación entre productores y técnicos del INTA, promover proyectos que respondan a las demandas productivas regionales y fortalecer el vínculo entre investigación, producción y desarrollo rural.