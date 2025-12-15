Muere un hombre al chocar en el cruce de ruta nacional 35 y provincial 18

Un hombre de unos 40 años falleció en un choque entre dos vehículos, ocurrido este lunes en el cruce de rutas nacional 35 y la provincial 18, a 50 kilómetros al sur de Santa Rosa.

Las autoridades policiales fueron alertadas alrededor de las 10:15 horas y al llegar al lugar, en cercanías de Ataliva Roca, se encontraron con las consecuencias del choque entre un utilitario Peugeot Partner, que estaba volcado, y un Volkswagen Tera.

La víctima iba en la Partner, y las primeras averiguaciones indicarían que el choque se produjo en el cruce.