Asumieron dos nuevas juezas de control

Daniel Depaulo

María Elena Grégoire y Daniela Johana Martínez asumieron como juezas de control titulares en Santa Rosa y 25 de Mayo, respectivamente, en un acto desarrollado en la Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia.

Los juramentos les fueron tomados por el presidente del STJ, Eduardo Fernández Mendía, a quien acompañaron los ministros Hugo Oscar Díaz, Fabricio Luis Losi y José Roberto Sappa. También asistieron funcionarios de distintas dependencias del Superior Tribunal, jueces y juezas y secretarios/as del fuero penal y familiares.

Las nuevas juezas ya venían desempeñándose en esos cargos como sustitutas y concursaron para ser designadas ahora como titulares. Grégoire ejercerá funciones en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Santa Rosa; y Martínez en la Tercera Circunscripción, con sede en 25 de Mayo.

