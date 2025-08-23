Taller de formación musical y teatral

La Municipalidad de General Pico brindó este sábado un taller de Formación en Dinámicas Musicales y Teatrales en El Viejo Galpón, el cual reunió cerca de 200 educadores y educadoras. El mismo fue dictado por integrantes del grupo Vuelta Canela y contó con la presencia de la intendenta Fernanda Alonso.

Las y los capacitadores iniciaron la jornada con música, al ritmo de la “Chacarera de la bienvenida”.

Seguidamente, dieron lugar a las demás actividades programadas para esta capacitación, que estuvieron relacionadas a poder ofrecer estrategias de enseñanza mediante técnicas musicales y teatrales, teniendo en cuenta que en los espacios de primera infancia se utiliza la gestualidad y la expresión corporal para estimular la creatividad y la imaginación.

Del mismo modo, a través de esta herramienta, se buscó actualizar saberes, potenciar la labor que las y los educadores llevan adelante todos los días y acoplar otros aprendizajes.

De esta exitosa iniciativa fueron parte personal de los diferentes CDI de la ciudad, docentes y estudiantes de la carrera de Profesorado en Educación Inicial de la UNLPam.

Acompañaron a la mandataria piquense, la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Luna Echegaray; la directora de Familia, Ivana Pérez Santillán y el coordinador del Departamento Artístico, Silvano Fuentes.

Enfoque integral

En relación a la propuesta, Fernanda Alonso expresó: “Gracias por estar acá y por invertir su tiempo en nuestras infancias. Pretendemos que aprovechen esta oportunidad de capacitación, que la disfruten y que realmente incorporen metodología y acciones que después puedan trasladar a las y los niños”.

“Las políticas de cuidado son algo que tenemos que seguir profesionalizando cada vez más, que requieren de formación constante, de la empatía única que sienten quienes tienen vocación por este servicio y que desde el gobierno local priorizamos en nuestra inversión, por eso la posibilidad de que ustedes puedan llevar adelante este taller”, sostuvo.

Y añadió: “Queremos agradecer su trabajo, que se valoren, que sientan verdaderamente que la tarea que hacen es muy importante”.

Finalmente, la jefa comunal agradeció a quienes llevaron adelante esta iniciativa y valoró “su disposición, cariño y compromiso con las y los más pequeños”.