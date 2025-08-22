Estudiantes presenciaron debate oral en los tribunales piquenses

Estudiantes de 6to año del Colegio República de El Salvador de General Pico asistieron al Edificio Judicial de esta ciudad a presenciar un debate oral y conversaron con la magistrada María José Gianinetto, en el marco del programa Educación + Justicia.

El debate estuvo coordinado por la jueza de audiencia de juicio Gianinetto e intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Armando Agüero junto al fiscal adjunto Matías Juan, por parte de la defensa lo hizo el defensor oficial Alejandro Caram y en representación de la parte querellante lo hizo el letrado particular Sergio Fresco.

Los/las alumnos/as asistieron acompañados por la profesora de Historia Paola Bazán y el auxiliar docente Gustavo Prieto.

En el desarrollo de la audiencia de debate, en una causa por estafa, los/las asistentes escucharon los alegatos de inicio del debate -por parte del fiscal, el defensor y la parte querellante-, el testimonio de un testigo y los alegatos finales de cada una de las partes intervinientes.

Finalizado el juicio oral, tuvieron oportunidad de conversar con la jueza Gianinetto sobre diferentes temáticas referentes al proceso penal.

La magistrada dictará sentencia el próximo 28 de agosto. Una vez dictaminada, los/las estudiantes podrán acceder a la misma y analizarla en clases.

Educación + Justicia

“Educación + Justicia” es una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia que comenzó en 2015 y que tiene, como objetivo central, brindar un acercamiento real del Poder Judicial a la comunidad pampeana y, especialmente, a los estudiantes que están próximos a cumplir la mayoría de edad.

Las escuelas que estén interesadas en participar del programa pueden contactarse con la Oficina de Comunicación Institucional en General Pico al 02302-325868 (mail: mcerutti@juslapampa.gob.ar ) y en Santa Rosa a los teléfonos 02954-451810 y 02954-15551189 (mail: PrensaSTJ@lapampa.gob.ar o prensa@juslapampa.gob.ar).