Ganadores del proyecto participativo 2025

La Municipalidad de General informa a la comunidad los proyectos que resultaron ganadores del Presupuesto Participativo 2025 y Presupuesto Participativo Juvenil del mismo año, luego del período de votaciones que concluyó el día 9 del corriente mes. Las obras se concretarán durante el próximo año.

La propuesta seleccionada en el primero de los casos fue la creación de una Estación Sustentable en el predio del Parque Urbano, con 366 de los 1508 votos totales.

Esto propone acondicionar un espacio cercano al playón deportivo existente en el lugar, incorporando nuevo mobiliario urbano, como bancos, mesas y sillas. También contempla la demarcación de senderos.

En el segundo de los casos, jóvenes de nuestra ciudad entre los 12 y 25 años, optaron por la implementación de un sistema público de bicicletas, con un total de 305 sobre 1054 votos finales.

En este caso, la idea fue impulsada por alumnos y alumnas del Colegio Santa Inés y apunta a la creación de una alternativa de movilidad urbana económica, saludable y sostenible que colabore en la reducción del uso de vehículos a combustión y por ende, de la contaminación, estableciendo estaciones en diferentes puntos de General Pico.

Para ambas iniciativas, se emplearon diferentes métodos de elección, como los formularios digitales que estuvieron disponibles en redes sociales, web del municipio y documentos impresos dispuestos en distintas dependencias públicas.

Estas herramientas de participación resultan fundamentales para la inclusión de la ciudadanía en la elección de obras y acciones a ejecutarse en la ciudad, siendo una política pública sostenida y gestionada por el municipio.