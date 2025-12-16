Ziliotto espera a gobernadores peronistas en la Casa de La Pampa para analizar impacto de la reforma laboral en las provincias

Hoy cinco gobernadores peronistas, además del anfitrión Sergio Ziliotto, se reunirán en la Casa de La Pampa, en Capital Federal, para analizar el impacto de la reforma laboral que envió el Gobierno al Congreso.

La reformaque contiene cambios impositivos para aliviar costos de las empresas que impactarán en las arcas provinciales. Un informe que circula entre los mandatarios del PJ reveló que los distritos dejarían de percibir $1.729 millones en 2026.

Además del anfitrión, el pampeano Sergio Ziliotto, confirmaron su presencia el bonaerense Axel Kicillof, el santiagueño Gerardo Zamora (ahora senador) y su sucesor, Elías Suárez, el riojano Ricardo Quintela, el fueguiono Gustavo Melella y el formoseño Gildo Insfrán.