El gobierno asegura que los salarios de empleados públicos se incrementaron un 11 por ciento por arriba de la inflación

El Poder Ejecutivo ofreció, en el marco de la paritaria con los gremios estatales, un aumento que garantiza un incremento real de los salarios en el año.

La propuesta es garantizar que, durante el 2025, los salarios de los empleados públicos se incrementen como mínimo un 11 % por encima de la inflación.

Conocida la inflación del mes de Diciembre, y así la anual, se procederá a aplicar en la liquidación de enero el aumento ofrecido que, según las previsiones inflacionarias, se ubicaría alrededor del 2 %, que se sumará a los aumentos otorgados en 2025.

Asimismo, dicha medida se complementa con un aumento de las asignaciones familiares de un 10 % a partir de enero para garantizar que ningún trabajador público con familia a cargo perciba un salario por debajo de la línea de pobreza que publica el INDEC.

De esta forma se cerraría la pauta salarial para el año 2025 que representó un gran avance en materia salarial y laboral. Podemos detallar entre otras medidas:

Incremento Real de un 11 % en los salarios por encima de la inflación.

Garantía constante de que ningún trabajador público con familia a cargo perciba un salario por debajo de la línea de pobreza que publica el INDEC.

Implementación de la Ley de Recategorización para todos los Convenios.

Ley de Pase a Planta Permanente para lograr la estabilidad del empleado en su trabajo.

Licencia especial Oncopediatrica con goce de haberes para los progenitores de niños, niñas y adolescentes que padezcan cáncer.

Es de destacar el enorme esfuerzo que realiza el Gobierno provincial para realizar esta propuesta y sostener estas políticas, especialmente en el marco de enorme estrechez financiera que experimenta por las políticas macroeconómicas y la quita de recursos constante que lleva a cabo el Gobierno Nacional.

Dentro de este enorme esfuerzo financiero, destinado al sector del empleado público, es necesario destacar el sostenimiento del Sistema Previsional, ante el no cumplimento de Nación con el envío de fondos, y el sostenimiento de la Obra Social Provincial aumentando las contribuciones patronales ante el incesante incremento de los costos de las prestaciones.

Aumentos en 2026

Además, se ofreció como adelanto de la paritaria 2026 un aumento de un 2 % para febrero y de un 2 % para el mes de Marzo. De esta forma se está garantizando aumentos continuos en el primer trimestre del año entrante, otorgando previsibilidad en los ingresos salariales de los empleados públicos.

El sostenimiento de este tipo de políticas por parte del Gobierno Provincial se constituye en un elemento dinamizador en la actividad económica. Esto es así habida cuenta que el salario del empleado público es un eslabón fundamental en la actividad económica, tan necesario en esta época donde las políticas macroeconómicas han devastado la misma.

Mejora de la propuesta para 2026

Ante el pedido de un mejoramiento de la oferta inicial, el Gobierno Provincial asumió el compromiso que en 2026, con los haberes del mes de marzo, se aplicará la cláusula gatillo del primer bimestre como metodología para evitar que los salarios pierdan poder adquisitivo ante la inflación.