Acuerdo inicial por deuda de ANSES: La Pampa recibirá $ 62.500 millones

Mediante la firma de un Convenio de Financiamiento, celebrado entre el Gobernador Sergio Ziliotto y el titular del ANSES Fernando Bearzi, la provincia de La Pampa y el Estado Nacional acordaron reducir la deuda previsional.

El monto de $ 62.500 millones corresponde al financiamiento provisorio del déficit del Sistema Previsional de los agentes públicos provinciales, y se fundamenta en las auditorías realizadas entre los equipos técnicos del organismo nacional y del Instituto de Seguridad Social de La Pampa.

Este acuerdo responde a la legalidad y legitimidad del reclamo del gobierno provincial, pero se sustenta principalmente en la coherencia y constancia para sostenerlo utilizando todos los mecanismos institucionales a su alcance.

En primer lugar, la vigencia de la Ley 27.260 que sentó las bases para definir un esquema de financiamiento para las provincias que no traspasaron sus regímenes previsionales a la órbita nacional.

Segundo, la decisión provincial de adherir el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas creado por el Gobierno Nacional, ámbito en el cual se tramitan todas las demandas por deudas nacionales y en el que se concreta el presente acuerdo.

Y por último, el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia, cuyo mandato de conciliación propició este acuerdo.

El monto acordado será transferido de la siguiente manera: inicialmente $ 2.500 millones, y el resto en doce cuotas mensuales y consecutivas de $ 5.000 millones desde enero de 2026, correspondiéndole a los municipios y comisiones de Fomento de la provincia el 11,73 % de los pagos recibidos, sumas que les serán transferidas ante cada desembolso de la ANSES.

Antecedentes: Acuerdos de otras provincias

A lo largo de 2025, el gobierno nacional suscribió convenios similares. Con Córdoba acordó la suma de $ 60 mil millones a pagar en 12 cuotas, mientras que con Entre Ríos convino transferir $ 48 mil millones en 8 cuotas.