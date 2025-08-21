Alonso destacó el trabajo público-privado en la propuesta El Alma de la Fiesta

La Municipalidad de General Pico acompañará la realización de la propuesta El Alma de la Fiesta, que fue anunciada durante la mañana de este jueves. Contará con un workshop que se llevará a cabo durante el transcurso de este viernes 22 y la expo que dará continuidad a la alternativa durante el día 24.

La primera de las iniciativas tendrá lugar en MEDANO, de 9 a 17 horas, con diferentes temáticas inherentes al desarrollo de eventos, como aquellas vinculadas a la asesoría en imagen, marketing y comunicación de emprendimientos, globología, armado y protocolo de la mesa como así también a la seguridad integral.

Las inscripciones se podrán concretar a través de WhatsApp al 2954-682044 o al mail www.elalmadelafiesta.com.ar.



En lo que respecta a la jornada dominical, las y los interesados podrán visitar la muestra que contará con más de 26 stands, shows y desfile en la Asociación Española, de 14:30 a 20:00. En el ingreso se podrá colaborar con alimentos no perecederos que serán donados al Hogar Don Bosco.

Estuvieron presentes en la conferencia de prensa la intendenta Fernanda Alonso, el secretario de Economía, Luis Anconetani; la directora de Desarrollo Económico y Productivo, Yolanda Carrizo; la gerenta de la FDR, María del Carmen García Suárez y representantes de El Alma de la Fiesta.

Trabajo conjunto

La intendenta Fernanda Alonso se manifestó al respecto: “Entendemos, al acompañar y generar estos espacios, que el Estado debe favorecer estas situaciones colaborando con emprendedoras o emprendedoras que ven afectadas sus actividades en esta crisis que nos toca afrontar”.

“Creemos que desde el municipio podemos lograr una vidriera para quienes están interesadas e interesados no sólo en mostrar sino también en conocer productos y servicios, no sólo de General Pico sino también de la región”, amplió.

Cerró afirmando que “estamos muy contentas y contentos que esto suceda, la alianza público-privada tiene que seguir estando y fortalecerse ya que es parte de nuestra gestión atravesando a todas las áreas”.

Por su parte, Yolanda Carrizo aseveró: “Apoyamos la realización de esta 11° Expo El Alma de la Fiesta, que arriba por primera vez a nuestra localidad con un impacto en la zona norte de La Pampa”.

Añadió que “ellas tenían el anhelo de poder desembarcar aquí, con una opción que reúne a un sector relacionado con celebraciones y festejos y que involucra a emprendedoras, emprendedores y pymes”.

En tanto, Laura Ganga, una de las organizadoras, sostuvo: “Queremos que cada una y uno de los que participen tenga la posibilidad de mostrar todo aquello que tienen para brindar, acercándose un poco más al público”.

Para finalizar, destacó la colaboración estatal. “Queremos agradecer a la Municipalidad de General Pico y a la Fundación para el Desarrollo Regional por la predisposición, algo que valoramos mucho ya que iniciamos con algo muy chiquito y llegar a esta ciudad es un montón”.