Murió camionero al volcar en la autopista Serranías Puntanas

Un camión cargado con alimento para animales volcó y se incendió este jueves a la madrugada en la autopista de las Serranías Puntanas. El conductor, un hombre de 33 años domiciliado en Córdoba, perdió la vida en el acto.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4.45, a la altura del kilómetro 754, en el tramo comprendido entre el acceso al dique Paso de las Carretas y la entrada a Eleodoro Lobos.

El vehículo circulaba hacia el oeste cuando, por causas que aún se investigan, el chofer perdió el control, impactó contra un guardarrail y cayó a un barranco. El impacto provocó un incendio que consumió la cabina, la carga y parte de la vegetación lindera.

Bomberos de la Policía y cuerpos voluntarios de distintas localidades trabajaron durante horas para sofocar las llamas y evitar que se extendieran.

El carril norte permaneció cortado de manera preventiva, mientras que la circulación se mantuvo en doble mano por el carril sur, entre los kilómetros 753 y 755.