Embajador de EE.UU. reiteró su apoyo a Milei y habló sobre el acuerdo comercial

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, afirmó este viernes que «pronto» habrá «grandes noticias» que van a fortalecer «la alianza económica» entre su país y Argentina.

«Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: »Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad», indicó a través de un mensaje que difundió por su cuenta de la red social X.

En el mismo, añadió: «Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana. Un fuerte abrazo a mis hermanos Argentinos – ¡Juntos en Libertad!».