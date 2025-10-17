Candidatos del Frente Defendemos La Pampa conmemoraron con militantes el Día de la Lealtad

Los candidatos del Frente Defendemos La Pampa acomopañados por ilitantes conmemoraron el Día de la Lealtad. Bajo el lema “La Lealtad más grande es llevar al Peronismo a la victoria”, los candidatos a diputados nacionales Abelardo Ferrán, Varinia “Lichi” Marín y Federico Ignaszewski formaron parte de una actividad en Santa Rosa.

«Defendemos la educación pública, la diversidad cultural, la identidad de nuestros pueblos originarios, la obra pública, la salud pública, a jubilados, jubiladas, personas con discapacidad, Defendemos La Pampa con justicia social», resaltaron los candidatos

Durante las actividades se compartió el mensaje del presidente del PJ, Sergio Ziliotto, quien a través de sus redes sociales expresó: “17 de Octubre. A 80 años de aquel mojón histórico, la pregunta es la misma: Patria o colonia».