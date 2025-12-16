Gobernadores peronistas coordinaron estrategia por Ley de Presupuesto y Reforma Laboral. Denunciaron discriminación en la entrega de ATN

Los gobernadores peronistas mantuvieron en la Casa de La Pampa en Buenos Aires una reunión con diputados y senadores nacionales de sus respectivas provincias con el objetivo de analizar cuestiones vinculadas a dos temas que estan en tratamiento, uno en la Cámara Baja que es el Presupuesto 2026 y otro en el Senado vinculado a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Ziliotto fue el anfitrión y participaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Elías Suárez (Santiago del Estero) y tambien el senador por esa provincia Gerardo Zamora.

También se sumaron los legisladores Varinia Marín, Abelardo Ferrán y Daniel Bensusán por La Pampa, los senadores José Mayans y Juliana Di Tullio, y los diputados Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Hugo Yasky, Florencia López y Victoria Tolosa Paz, entre otros.

La preocupación central de los gobernadores es el impacto económico que las medidas del Poder Ejecutivo Nacional tendrían sobre las finanzas provinciales, puntualizando que la merma en fondos coparticipables por la baja de impuestos a las grandes empresas y que la reforma laboral implicaría una pérdida de $1,6 mil millones por cambios en Ganancias.

También objetaron la caída del impuesto a los combustibles líquidos que afectaba directamente los recursos de las provincias y señalaron que existe discriminación en los ATN.