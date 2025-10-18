Fuerte respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro al candidato de Cambia La Pampa Federico Guidugli

El gobernador de Santa Fe; Maximiliano Pullaro, expresó su apoyo al candidato a diputado nacional de Cambia La Pampa, Federico Guidugli. “Apoyo a Cambia La Pampa porque representa lo que muchos de nosotros queremos llevar al Congreso: la juventud, la renovación y una forma distinta de hacer política”, expresó Pullaro, quién además es impulsor de Provincias Unidas.

El mandatario santafesino destacó además la trayectoria y el perfil de Guidugli: “Esa renovación no es solo dentro del radicalismo, sino que atraviesa a toda la provincia. Es el reflejo de una generación que quiere involucrarse, participar y transformar la realidad desde el trabajo y las ideas”.

Pullaro también subrayó la importancia del federalismo: “Federico tiene que llegar al Congreso para que La Pampa tenga más voz y para que las decisiones se tomen pensando en el interior, no desde Buenos Aires”.

Guidugli, presidente de la UCR pampeana, tiene 36 años y es el candidato más joven en la lista para la Cámara de Diputados. Su campaña se centra en tres ejes: educación, rutas nacionales y generación de empleo, con un mensaje claro de renovación y compromiso con el desarrollo pampeano, se informó en un comunicado de prensa. En segundo lugar en la lista de Cambia La Pampa va la concejal piquense del radicalismo María Eugenia Forte.