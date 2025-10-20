Llega el ministro Federico Sturzenegger a Santa Rosa. Mañana regresa a Buenos Aires desde General Pico

El ideólogo de las desregulaciones del gobierno nacional visitará Santa Rosa y General Pico para acompañar el cierre de campaña de La Libertad Avanza. Celebró en redes la ampliación de vuelos en General Pico y la baja de tarifas como resultado de las políticas de Javier Milei.

El economista Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y principal impulsor del programa de desregulación del gobierno de Javier Milei, visitará La Pampa este lunes por la tarde, en el marco del cierre de campaña de La Libertad Avanza. La actividad incluirá una escala en Santa Rosa y una recorrida por General Pico, donde se concentrará el tramo final de la agenda.

«Por campaña tengo que ir a Santa Rosa el lunes por la tarde. Gracias a las desregulaciones que impulsa el presidente @JMilei tengo una opción para volver en el vuelo de @americanjet desde General Pico el martes por la mañana. Además un 30% menos que el vuelo de @Aerolineas_AR», publicó Sturzenegger en su cuenta de X.

El candidato a diputado nacional Adrián Ravier, referente libertario en La Pampa, confirmó la visita y destacó la presencia del economista: «Gracias @fedesturze por acompañar en este cierre de campaña, por las múltiples desregulaciones, por sumar cuatro vuelos semanales a La Pampa, por recuperar el aeropuerto de General Pico, donde radica el norte productivo de la provincia. ¡Te esperamos con los brazos abiertos!», escribió el académico en la misma red social.

La Libertad Avanza se prepara así para el cierre de su campaña legislativa con la participación de una de las figuras más influyentes del gobierno nacional, en una provincia donde busca consolidar su presencia política.

El arribo de Sturzenneger a Santa Rosa está previsto para las 16:30 horas y el acto se llevará a cabo a las 18:30 horas en el salón de La Rural. Para asistir al encuentro hay que completar un formulario.