Gran concurrencia en el Encuentro Regional Cumelén

La Municipalidad de General Pico concretó un nuevo Encuentro Regional Cumelén, en el marco del Mes Plateado. La actividad, que tuvo lugar en las instalaciones de Ferro Carril Oeste, contó con la participación de más de 950 personas de distintos puntos de La Pampa.

En esta ocasión, asistieron vecinas y vecinos no sólo de nuestra ciudad sino también de otras 16 localidades pampeanas que vivieron una noche de encuentro, esparcimiento con baile, animación, presentación de talleres y el sorteo de numerosos premios.

Estas propuestas cuidadas y destinadas a este sector etario son parte de las múltiples iniciativas que lleva adelante la gestión local, como parte de la políticas públicas que buscan incluir activamente a todas y todos los piquenses.

Estado presente

La secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Luna Echegaray, manifestó: “En Pico hay una oferta muy grande para personas mayores y día a día nos desempeñamos para que eso suceda. Tenemos el programa Cumelén con más de 17 talleres, la colonia, el coro y hasta tenemos murgueras y murgueros”.

Añadió que “es un orgullo trabajar para ustedes, es muy gratificante porque son muy exigentes. Les prometí que íbamos a estar durante todo el año y así está siendo”.

“Quiero hacerles llegar el saludo de la intendenta Fernanda Alonso, que no pudo estar aquí pero que siempre estuvo siguiendo atentamente el armado de esta hermosa fiesta”, dijo.

Valoró la mancomunión a la hora de ejecutar una agenda planificada. “Agradezco a las residencias para personas mayores que vinieron a compartir, ya que es fundamental tener esta vinculación. También quiero hacer extensivo el agradecimiento al Ministerio de Desarrollo Social por su acompañamiento en esta jornada”.

“Sostener las políticas públicas para ellas y ellos es una decisión firme, porque en un momento donde se desfinancian en otros lados en La Pampa continúan manteniéndose. Nos pone sumamente felices que disfruten de estas opciones y que se las apropien, porque las hacemos para ustedes”, cerró.

Por otra parte, la directora de Familia, Ivana Pérez Santillán mencionó: “Siempre esperamos este momento y la verdad que las expectativas se cumplieron, encontrándonos con 16 localidades que nos visitaron en lo que es, también, la previa del Día de la Madre para hacer un homenaje a todas estas mujeres”.

Agregó que “siempre encontramos algún motivo para celebrar así que la idea es un poco de esa, divertirnos, pasar un buen rato con momentos de recreación promoviendo el envejecimiento saludable, el envejecimiento activo que impulsamos continuamente”.

“De esto se trata el Mes Plateado. Este año la idea es fortalecer ése concepto, que es relativamente nuevo y que por ahí no está tan incorporado en la población en general. Se cree que al llegar a la edad de la jubilación se trata de una etapa pasiva de la vida y es todo lo contrario y eso queremos visibilizar”, finalizó.