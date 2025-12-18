Homenaje a Manolo Archando en el 20° Aniversario de la Terminal de Ómnibus

En el marco del 20° Aniversario de la Terminal Ómnibus, este miércoles se llevó a cabo un emotivo acto que incluyó el descubrimiento de una placa recordatoria en homenaje a Manolo Archanco, quien durante más de cuatro décadas se desempeñó en el lugar y supo ser ejemplo de vocación pública.

El acto en cuestión dejó establecido un reconocimiento permanente al querido y recordado trabajador, quien condujo por muchos años el funcionamiento de la Terminal con eficiencia, transparencia y calidez humana.

Al inicio del mismo, se entregó a la familia de Manolo Archanco una copia de la Resolución Nº 4267/25 que dispone la colocación de una placa conmemorativa en el hall de ingreso de dicho espacio.

Seguidamente, se dirigió a las y los presentes Federico Archanco, hijo de Manolo, quien agradeció la cálida ceremonia y valoró el tiempo, el cariño y la dedicación de quien fuera su padre, a su trabajo y a este sitio.

A continuación, hizo lo propio Gustavo Bernardini, compañero y amigo del homenajeado, dejando trascender el sentido de pertenencia que éste tenía por la labor que realizaba diariamente y que supo transmitir a quienes trabajaron a su lado, brindando sus saberes desinteresadamente.

Para finalizar, las autoridades presentes y los familiares descubrieron la plaqueta que permanecerá por siempre allí, resaltando su compromiso y entrega cotidiana.

Fueron parte de la jornada la intendenta Fernanda Alonso; el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza; el secretario de Coordinación de Intendencia, Edgardo Privitera; el director de Prevención y Seguridad Ciudadana, Cristian Viola; demás funcionarios y funcionarias municipales; la jefa División Administración Terminal de Ómnibus, Romina Cisneros; familiares de Manolo Archanco; público en general.

