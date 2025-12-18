Entregaron dos créditos del programa provincial «LLegar a Casa»

La intendenta Fernanda Alonso entregó en General Pico, junto a la presidenta del Instituto Autárquico de la Vivienda, Érica Riboyra, los dos primeros créditos del programa provincial “Llegar a Casa”. El acto de rúbrica y entrega de los convenios se desarrolló en la sala de reuniones del Palacio municipal.

Esta operatoria fue lanzada este año por el gobernador Sergio Ziliotto para facilitar la construcción de viviendas en terrenos propios, contemplando tres modelos de viviendas según las necesidades del grupo familiar: monoambiente, una habitación y dos habitaciones.



Estos aportes económicos están expresados en Unidades de Vivienda (UVI), una modalidad que actualiza el valor de las cuotas y montos en función de la evolución del índice de la construcción. Todos ellos cuentan con un plazo de amortización de 10 años (120 cuotas mensuales) y un período de gracia de 12 meses para el inicio del pago.

Acompañamiento estatal



La jefa comunal piquense, Fernanda Alonso, manifestó: “Hoy entregamos, junto a las autoridades del IPAV, estos dos primeros créditos en General Pico del programa “Llegar a casa” a quienes fueron adjudicados en el mes de marzo y que han transitado este tiempo de presentación de documentación para llegar a cumplir su sueño”.

“Dos familias accederán a este beneficio gracias a una política pública impulsada por el Gobierno provincial para que más pampeanas y pampeanos puedan construir su vivienda. Sabemos que, hoy por hoy, para muchas personas no es posible lograrlo por sí mismo, sin la ayuda y el acompañamiento del Estado”, agregó.



En última instancia, destacó la labor de las autoridades de IPAV. “Le agradezco a Érica Riboyra quien cada vez que viene presenta la posibilidad de dar respuestas concretas a las cuestiones habitacionales de nuestra ciudad, algo que se va a seguir repitiendo”.



Por su parte, Riboyra explicó: “Firmamos el convenio con las y los adjudicatarios mediante el cual reciben su primer desembolso, que es el 30% del valor del crédito y esto les permite comenzar la construcción en un límite máximo de 30 días. Los vamos a ir otorgando a medida que avance el proceso administrativo”.

Por último, aseguró que “cada una y uno de ellos ya tienen los planos aprobados, todo en condiciones, por lo que en un año van a estar viviendo en su nuevo sitio”.