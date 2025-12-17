Mañana Feria del Regalo en Plaza San Martín

La Municipalidad de General Pico informa que, luego de la suspensión por las condiciones climáticas del último domingo, este jueves 14, de 18 a 00 horas, tendrá lugar la Feria del Regalo en Plaza San Martín. El espacio de compras se desarrollará ofreciendo un amplio abanico de productos únicos.

La alternativa se constituye como una excelente oportunidad para que las y los piquenses encuentren allí sus obsequios para celebrar las fiestas de fin de año.

Más de 200 stands con emprendedores y emprendedoras locales y de localidades como Speluzzi, Intendente Alvear, Quemú Quemú, Toay, Santa Rosa y Embajador Martini, entre otras, conformarán esta iniciativa.

Destacarán elementos vinculados con el sector textil, bijouterie, resina, sublimación, decoración, encuadernación, pintura, yeso, cerámica, cestería nórdica, cuadros, crochet, papelería y múltiples opciones artesanales.