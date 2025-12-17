Ultimo día para inscribirse al Pro Vida Verano 2026

La Municipalidad de General Pico recuerda que hoy miércoles 17 de diciembre es el último día para inscribirse en la colonia municipal del programa Pro Vida de verano 2026, impulsada por el Gobierno de La Pampa.

La propuesta, destinada a niñas, niños y adolescentes, tendrá lugar desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero en distintas instalaciones.

Las y los tutores deberán concretar la inscripción de manera presencial, presentando DNI, en el Centro de Desarrollo Territorial de cada barrio, en el horario de 10:00 a 12:00. Asimismo, continúa habilitada la modalidad online a través del sitio www.picoesdeporte.com

Por su parte, las y los piquenses de 4 y 5 años que concurren a Ayenhue deberán ser anotadas y anotados en la Dirección de Familia, ubicada en calle 28 Nº 540, en el horario de 7:00 a 13:30.

En cuanto a personas con discapacidad, la matriculación se realizará exclusivamente de manera presencial los días 18 y 19 de diciembre, en la Dirección de Deporte, situada en calle 16 Nº 451.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda completar el registro dentro de los plazos establecidos.

Sitios asignados

El programa Pro Vida verano, para personas de 6 a 12 años, se realizará en distintos establecimientos y clubes de la ciudad. En SOEM, en calle 40 N°1801, podrán asistir las y los niños de los barrios Energía y Progreso, Carlos Berg, e Indios Ranqueles.

Pico Foot Ball Club, situado calle 26 y 109, recibirá a pequeñas y pequeños de Don Bosco, Frank Allan, Federal I, II y III y Pacífico.

Quienes residen en San Etelvino, Roca y Malvinas disfrutarán de esta alternativa veraniega en Costa del Sol, en calle 104 y Ruta N°1.

Del mismo modo, al Parque Recreativo de la Unión Ferroviaria, en Ruta N°1, concurrirán las y los que viven en barrio Sur, El Molino, Este, Costa Brava y Los Horneros.

En el predio que la UOCRA posee en la misma vía provincial, se recepcionarán niños y niñas del Alborada y Rucci. Además, por la tarde, asistirán personas que practican deporte inclusivo.

Así mismo, tendrá lugar en nuestra ciudad la actividad Pico Adolescente, destinada a jóvenes de 13 a 16 años, en las instalaciones de SMATA en Ruta N°1.



Sumado a ello, se llevará a cabo el programa Ayenhue, mencionado más arriba, en el barrio Militar, en 32 entre 1 y 101.

Las y los asistentes recibirán un desayuno saludable al ingreso y una colación al finalizar la jornada. Vale recordar que todas y todos deben llevar colocada su malla, además de ojotas, zapatillas, toallón, vaso y cuchara, todo identificado con nombre y apellido.