Alonso anunció en Buenos Aires el Festival de Música General Pico del 21 al 26 de octubre

La intendenta Fernanda Alonso llevó a cabo el anuncio oficial del Festival de Música de General Pico, que se desarrollará del 21 al 26 de octubre en nuestra ciudad. Lo hizo en la sede central de Yamaha Music Argentina, en Buenos Aires.

Previo a ello, la mandataria piquense recorrió las instalaciones del mencionado espacio y se reunió con sus representantes, momento en que se ponderó la sinergia lograda para llevar a cabo tan significativo suceso. En la misma línea, se puso de relieve la importancia de las alianzas entre el sector público, privado y cultural para fortalecer la vida artística de la comunidad.

Seguidamente, se dio a conocer que el Festival de Música de General Pico ofrecerá una programación diversa y de gran nivel.

Contará con la presentación de la Orquesta Sinfónica de General Pico, en esta oportunidad, con la participación de Nicolás Ledesma y Emiliano Barri como solistas invitados.

También subirá a escenario la Banda Sinfónica de La Pampa, en una destacada performance, el segundo día del evento.

El gran concierto de cierre estará a cargo de la Orquesta del Festival de Música de General Pico.

Sumado a ello, entre las propuestas para estas jornadas habrá un seminario de técnicos reparadores de instrumentos, impulsado junto a Yamaha Music Argentina. Se dividirá en dos encuentros, el primero de ellos del 21 al 23 de octubre, y el segundo, del 23 al 26.

El lanzamiento contó además con la presencia del secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza, el director de Gestión Cultural, Matías Rach y directivos de Yamaha Music Argentina.

Fortalecer la identidad colectiva

Sobre la relevancia de este acontecimiento, Fernanda Alonso destacó: “Este festival no solo es un punto de encuentro para artistas, vecinas y vecinos, sino también un símbolo del lugar que ocupa la música en la construcción de la identidad cultural de Pico y de la provincia”.

Por su parte, las autoridades de Yamaha subrayaron “la decisión de acompañar este proyecto como parte de nuestro compromiso con el desarrollo musical en todo el país”, aportando su experiencia, trayectoria y apoyo institucional.