Murió empleado rural en Quemú Quemú al caer de la moto

Daniel Depaulo

Un trabajador rural identificado como Francisco Eduardo Vilches, de 53 años de edad murió al perder el control de su motocicleta y golpearse violentamente en la caída en un campo cercano a la localidad de Quemú Quemú. El trágico accidente ocurrió en horas de la noche de ayer martes a la noche, en un terreno que estaba muy barrpsp ´por las últimas lluvias caídas en la zona.

El hecho fue descubierto por el propietario del establecimiento que recorría el lugar y halló al empleado ya sin vida. De acuerdo a las pericias iniciales, la víctima se retiraba del predio cuando sufrió el accidente fatal. El fiscal Guillermo Komarofky está a cargo de la investigación.

El accidente se produjo en el campo «La Luisa», ubicado a unos 12 kilómetros al sur del casco urbano de Quemú Quemú.

