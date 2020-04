El ex candidato a concejal de Capilla del Monte por la alianza UCR-PRO, Julio Carballo, salió a responder luego de su polémica frase: «Ojalá el Covid-19 mate a 6 millones de negros peronistas».

«Pido públicas disculpas a quien he ofendido y agraviado. Jamás desearía que un compatriota mío muriese. Lo que dije, mal dicho está, pero era una conversación privada y tenía un contexto que no se conoce», dijo el ex candidato a concejal de Capilla del Monte por la UCR-PRO, Julio Carballo.

Este pedido se da luego que se filtrara un audio en el que decía: «Ojalá el COVID-19 mate a 6 millones de negros peronistas».

Carballo -quien ya no desempeña ninguna función pública- explicó en una entrevista a la televisión local insistió en que se trató de un intercambio de audios con una persona que suponía su amigo.

«En ningún momento hablo en representación de la UCR; era una charla privada. Esa es la parte final de la conversación, todo lo anterior se desconoce», sostuvo.

Además, hizo referencia a unas imágenes que le llegaron a su celular, a donde se puede ver un helicóptero fumigando La Matanza.

«Ese era el contexto -insistió Carballo-. Yo le repetía a la persona que no hace falta que despegue ningún helicóptero porque la decisión de a quienes va a atacar la hará el propio Covid. Conozco el derrotero que tuvo en Italia, donde tengo parientes. El que menos recursos tiene y los más grandes, por su sistema inmune debilitado, son los más afectados. En lugares donde hay miles atrapados por la pobreza es altamente probable que el virus haga su selección».